Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +16°C a Milano, Genova e Napoli, +15°C a Roma, Torino e Bologna

La circolazione continua a rimanere settentrionale e caratterizzata da aria moderatamente fredda, tuttavia la curvatura di saccatura ancora non è tale da riuscire ad attivare azioni depressionaria al suolo. Ne consegue un tempo sostanzialmente variabile, con ampio soleggiamento in mattinata sulla maggior parte del Paese. Anche la temperatura, benché sempre abbastanza fredda e sotto media, è tuttavia un po’ meno fredda rispetto a ieri e, quindi, con episodi di neve a quote leggermente più alte.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 17 marzo 2021, in alcune località italiane: