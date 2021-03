Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: picchi di +23°C in Sicilia, +17°C a Genova e Napoli, +15°C a Milano, Torino e Firenze

La bassa pressione responsabile del maltempo degli ultimi due giorni si trova ora in prossimità del basso Adriatico, settori balcanici e in progressiva evoluzione verso Sudest. Di conseguenza, il meteo andrà via via migliorando sull’Italia. Già oggi, i cieli sono stati più soleggiati sulle regioni centrali, salvo qualche fastidio occasionale e residuo, con qualche fenomeno irregolare al Sud.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 10 marzo 2021, in alcune località italiane: