Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +17°C a Torino, Genova e Palermo, +16°C a Milano, Firenze e Napoli

Oggi moderato peggioramento del tempo al Centro-Sud, con rovesci sparsi e locali temporali. In Sicilia, la neve si è spinta fino ai 1.000 metri di quota. Sul resto d’Italia il tempo è stato ampiamente soleggiato. Le temperature sono in sensibile calo lungo tutto l’arco alpino e in calo apprezzabile anche sulle regioni centro-meridionali.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 16 marzo 2021, in alcune località italiane: