Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +22°C in Sicilia, +17°C a Milano, Torino, Genova e Bologna

La temporanea alta pressione che ha portato un intermezzo un po’ più stabile nelle ultime ore, è già in cedimento sotto la spinta di influenze umide e via via anche moderatamente instabili provenienti dall’Europa settentrionale. Le nubi sono sempre più diffuse su buona parte dell’Italia, mentre dal pomeriggio-sera di oggi, arriveranno anche le piogge.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 12 marzo 2021, in alcune località italiane: