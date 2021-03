Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: -1°C a Milano, Torino e Vicenza, 0°C a Bologna, Udine e Ancona

Un peggioramento del tempo di stampo invernale coincide proprio con l’equinozio di primavera e sta portando piogge e temporali diffusi sulle regioni meridionali, ma soprattutto nevicate fino a quote collinari sul Centro Sud Appennino o localmente anche basse. Data l’azione troppo meridionale dell’area depressionaria, i nuclei perturbati non riusciranno a raggiungere le regioni del medio-alto Tirreno e settentrionale, tuttavia sul Nord Italia penetreranno correnti fredde orientali le quali addenseranno nubi soprattutto sui settori alpini e prealpini arrecando qualche nevicata fino a quote basse.

Di seguito, le temperature minime registrate oggi, sabato 20 marzo 2021, in alcune località italiane: