Tempesta di fulmini in Indonesia: vasto incendio divampa nella raffineria di Balongan, decine di feriti e un migliaio di evacuati [FOTO]

Un vasto incendio è divampato in una delle più grandi raffinerie dell’Indonesia: lo ha reso noto l’Agenzia per la gestione delle catastrofi, confermando almeno 20 feriti e 3 dispersi.

I vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme alla raffineria di Balongan, nell’isola di Giava occidentale, a circa 200 km dalla capitale Giacarta. Circa mille residenti sono stati evacuati, mentre una persona sarebbe morta per un attacco cardiaco dopo un’esplosione in raffineria.

“Stiamo facendo ogni sforzo per controllare le fiamme“, ha affermato Nicke Widyawati, direttore generale della compagnia petrolifera pubblica Pertamina, responsabile del sito. La causa dell’incendio non è stata ancora definita con certezza, ma la società ha precisato che il rogo è iniziato durante un forte temporale con fulmini.

Non sono previste interruzioni nella fornitura di idrocarburi all’arcipelago del sud-est asiatico, grazie all’elevato volume di scorte.