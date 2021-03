Meteo, tempesta di neve record negli USA: blizzard paralizzanti seppelliscono Wyoming, Colorado e Nebraska [FOTO e VIDEO]

Parti di Colorado, Wyoming e Nebraska sono state ricoperte da 30-60cm di neve o anche più, in quello che il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense ha definito un blizzard “storico e paralizzante”. La tempesta ha imbiancato il Wyoming sudorientale, il Colorado settentrionale e il Nebraska occidentale (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Con almeno 91cm di neve a Cheyenne (Wyoming), è stato infranto il record per la tempesta di neve su 2 giorni più pesante. Secondo l’NWS di Cheyenne, il precedente record era di 64cm, stabilito nel novembre del 1979. In tutto il Wyoming, le raffiche di vento fino a 88km/h hanno contribuito a ricoprire lo stato con un pesante strato di neve, tanto da rendere le condizioni di viaggio “estremamente pericolose o impossibili”, secondo l’NWS, che ha invitato a mettersi in viaggio solo per emergenza. Le scuole a Cheyenne e in altre città del Wyoming son rimaste chiuse, così come alcuni uffici governativi.

In Colorado, alcune aree hanno ricevuto fino a 30-60cm di neve a causa della tempesta del weekend, una delle più forti della stagione. In alcune aree dello stato si sono accumulati oltre 75cm di neve. Numerose strade sono state chiuse ed è fortemente sconsigliato mettersi in viaggio. All’Aeroporto Internazionale di Denver, sono stati cancellati oltre 2.000 voli nel corso del weekend: sullo scalo sono caduti oltre 68cm di neve. Il Northern Colorado Regional Airport è stato chiuso ieri dopo aver ricevuto 30cm di neve.

La tempesta ha portato anche forti nevicate e blizzard sulle Montagne Rocciose centrali e sulle High Plains. Sulle Montagne Rocciose è allarme per “valanghe di grandi dimensioni e distruttive”, che potrebbero verificarsi in località insolite.

Quasi 32.000 persone sono rimaste senza energia elettrica nella giornata di ieri nel Colorado centro-settentrionale. Migliaia di persone senza corrente anche in Wyoming.