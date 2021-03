Meteo, nuova tempesta di sabbia a Pechino: alti livelli di inquinamento nella capitale cinese [FOTO]

Una nuova tempesta di sabbia sta colpendo Pechino. La grande capitale della Cina era già nella morsa di alti livelli di inquinamento, ora esacerbati dalle condizioni meteorologiche in atto. La città appare avvolta in un manto di polvere e sabbia, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto. Gli abitanti utilizzano le mascherine per ripararsi dall’inquinamento.

Appena il 15 marzo scorso, un’altra violenta tempesta di sabbia aveva investito la capitale cinese, bloccando centinaia di voli e riducendo la visibilità a livelli scarsi.