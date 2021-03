Meteo, enorme tempesta di sabbia ingloba il Texas: cielo oscurato in pieno giorno e visibilità a zero [FOTO e VIDEO]

Un’enorme tempesta di sabbia ha portato una visibilità scarsissima in parti del Texas. La polvere e la sabbia hanno trasformato il giorno in notte e una sfumatura arancione ha inglobato parti delle Pianure Meridionali, bloccando la luce solare (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). La nube ha ricoperto la città di Lubbock, con le raffiche di vento che hanno superato i 110km/h. Inoltre, l’area è stata colpita anche da almeno 2 temporali e 3 tempeste di grandine. Anche Houston ha risentito degli effetti di questa tempesta di sabbia, ritrovandosi sotto una notevole foschia.

Un haboob è un tipo di tempesta di sabbia che si forma dopo un temporale. Solitamente sono molto grandi e possono raggiungere altezze di centinaia di metri e un’ampiezza fino a 160km. Durante i temporali, l’aria fredda scende verso il basso e si diffonde al suolo. Quando questo accade in una regione arida o semiarida, il vento può sollevare della polvere e formare un haboob. Gli haboob si formano molto velocemente: nell’arco di secondi, possono ridurre drasticamente la visibilità, creando un pericolo per gli automobilisti. Inoltre, i loro forti venti possono abbattere alberi e pali della luce.

Gli haboob solitamente si esauriscono entro un paio d’ore. Negli Stati Uniti, è più probabile che si verifichino nel settore sudoccidentale del paese nei mesi di luglio e agosto.