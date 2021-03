Meteo, violente tempeste di grandine e pioggia in Sudafrica: città sommerse da ghiaccio e acqua, 4 morti [FOTO e VIDEO]

La provincia settentrionale di Gauteng, in Sudafrica, è stata colpita da forti tempeste di grandine. Le strade si sono trasformate in fiumi di grandine e acqua a Benoni, a est di Johannesburg, lo scorso venerdì 26 febbraio. Molti residenti hanno inondato i social di foto e video delle forti piogge e delle intense grandinate, con Benoni che è stata l’area più duramente colpita. In alcune zone, la grandine si è accumulata fino a diverse decine di centimetri, danneggiando le auto ma anche i tetti di diversi edifici. La grande quantità di grandine e pioggia ha creato il caos sulle strade, con tanti veicoli rimasti bloccati su strade e autostrade (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Le forti piogge sono state responsabili della morte di 4 persone nella provincia di KwaZulu-Natal. A Durban, 2 uomini sono stati uccisi dal crollo di un terrapieno, che ha fatto cadere un muro sulla baracca in cui stavano dormendo. A Mtubatuba, un uomo è morto mentre cercava di attraversare un ponte allagato. Tra le vittime del maltempo, c’è anche una bambina di 6 anni, colpita da un fulmine a Maphumulo.

Il servizio meteorologico nazionale aveva lanciato avvisi per grandine, forti venti, intensi rovesci e localizzate inondazioni.