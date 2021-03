Miami, 28 mar. (Adnkronos) – Un super Jannik Sinner supera il russo Karen Khachanov in tre set in rimonta per 4-6, 7-6 (7-2), 6-4, dopo 2 ore e 51 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. L’altoatesino dopo aver perso il primo set ha vinto il secondo al tie-break per chiudere nel terzo dopo un lungo testa a testa. Sinner affronterà uno tra Mikael Ymer ed Emil Ruusuvuori al quarto turno del torneo statunitense.