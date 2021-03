La Terra dallo Spazio: la foresta pluviale amazzonica, la riserva biologica più ricca e varia del mondo

In vista della Giornata internazionale delle foreste, la missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra parte della foresta pluviale dell’Amazzonia, il più grande Stato del Brasile.

Come suggerisce il nome, l’Amazzonia è quasi interamente coperta dalla foresta pluviale amazzonica, la più grande foresta pluviale tropicale del mondo che copre un’area di circa 6 milioni di km quadrati. L’Amazzonia è la riserva biologica più ricca e varia del mondo, che vanta diversi milioni di specie di insetti, uccelli, piante e altre forme di vita.

Questa immagine è stata elaborata utilizzando il canale a infrarossi del satellite Sentinel-2 che fa apparire la fitta foresta pluviale in un verde brillante: ciò rende le differenze nella copertura della vegetazione più evidenti rispetto all’impiego dei soli canali visibili del satellite che i nostri occhi sono in grado di vedere.

Nella parte superiore dell’immagine è visibile il fiume Juruá, il fiume più tortuoso del bacino amazzonico. Il fiume appare nei toni del marrone e del magenta poiché la luce solare riflessa dalla superficie dell’acqua è costituita da un mix principalmente di blu e verde, mentre il riflesso nel vicino infrarosso è quasi zero, portando ai colori che vediamo nell’immagine.

Il fiume Juruá, che scorre per più di 3000 km prima di sfociare nel Rio delle Amazzoni, è torbido con livelli di nutrienti relativamente alti. Il fiume sorge negli altopiani del Perù centro-orientale prima di serpeggiare attraverso le pianure del Brasile.

Diversi laghi di lanca a forma di mezzaluna possono essere visti mentre fiancheggiano il fiume. I laghi “Oxbow” si formano generalmente quando i fiumi attraversano un “collo” serpeggiante per accorciarne il corso, bloccando il vecchio canale, migrando dal lago e creando un percorso più diretto.

Il fiume Tarauacá, un affluente di Juruá, può essere osservato a sinistra dell’immagine. Eirunepé, un insediamento fondato nel XIX secolo come fulcro per la produzione di gomma, è visibile in alto a sinistra.

Il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste, una giornata che cerca di sensibilizzare su una serie di vantaggi a cui possono contribuire le foreste gestite in modo sostenibile. Secondo le Nazioni Unite, il mondo sta perdendo 10 milioni di ettari di foresta ogni anno, che rappresentano il 12-20% delle emissioni globali di gas serra che contribuiscono al cambiamento climatico.

La foresta pluviale amazzonica è fondamentale per aiutare a regolare il riscaldamento globale poiché le foreste assorbono milioni di tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno. Man mano che le piante crescono, rimuovono l’anidride carbonica dall’atmosfera e la immagazzinano come biomassa, che viene rilasciata nell’atmosfera attraverso processi come la deforestazione per l’agricoltura e gli incendi.

Monitorare i cambiamenti della biomassa è fondamentale per comprendere il ciclo globale del carbonio e anche per fornire dettagli per i modelli climatici globali che aiutano a prevedere i cambiamenti futuri. I satelliti per l’osservazione della Terra sono stati fondamentali per aiutare la nostra comprensione di questo importante processo. Le nuove mappe prodotte dalla Climate Change Initiative dell’ESA, forniscono una visione globale della biomassa dallo Spazio e contribuiscono a supportare la gestione delle foreste, la riduzione delle emissioni e gli obiettivi delle politiche di sviluppo sostenibile.

La prossima missione dell’ESA Biomass fornirà informazioni cruciali sullo stato delle nostre foreste e su come stanno cambiando.