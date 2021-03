Terremoti in Italia: 1184 eventi a febbraio 2021, 42 terremoti al giorno [DATI INGV]

Sono stati 1184 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 28 febbraio 2021: lo hanno reso noto gli esperti INGV. Con un numero inferiore di giorni rispetto a gennaio, si spiega in un approfondimento sul portale INGVterremoti, “c’è stato un numero più elevato di terremoti con una media decisamente più alta che passa da 35 a 42 terremoti al giorno. Di questi, 150 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0, 17 magnitudo uguale o maggiore di 3.0 e solo 3 hanno avuto magnitudo uguale o maggiore di 4.0. Questi 3 eventi sono avvenuti al di fuori del territorio nazionale, in particolare 2 sono legati alla sequenza sismica in Croazia, iniziata alla fine del mese di dicembre 2020 con il forte terremoto del 29 dicembre di magnitudo M 6.4 e sono avvenuti il 24 febbraio (ML 4.4) e il 18 febbraio (Mb 4.2). L’altro evento di magnitudo ML 4.0 è stato localizzato il 24 febbraio in Bosnia. In Italia gli eventi di magnitudo più elevata, compresa tra 3.4 e 3.5, sono stati localizzati quasi tutti in mare: nel Mar Ionio meridionale (il 7 e 24 febbraio), in Adriatico centrale (il 13 febbraio) e nel Tirreno meridionale (il 25 febbraio). Ha avuto invece epicentro a pochi chilometri da Ala, in provincia di Trento, il terremoto di magnitudo ML 3.5 del 22 febbraio“.