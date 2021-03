Terremoto Adriatico, il momento in cui si verifica la scossa visto dall’elicottero: il movimento dell’acqua lungo la faglia [VIDEO]

Alle 14:47 di oggi, sabato 27 marzo, nel Mare Adriatico si è verificato un terremoto di magnitudo Richter Ml 5.6. La scossa, seguita da decine di repliche, è stata distintamente avvertita in tutte le regioni di Centro-Sud dell’Italia.

Da un elicottero, arrivano impressionanti immagini del momento in cui si è verificata la scossa. Nel video seguente, si può vedere la superficie del mare incresparsi. Non si tratta ovviamente di uno tsunami, ma è l’evidenza in superficie del movimento d’acqua prodotto dal sisma lungo la faglia.