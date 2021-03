Terremoto in Algeria: 2 nuove scosse al largo di Bejaïa [DATI e MAPPE]

Due nuove scosse di terremoto si sono verificate al largo della costa dell’Algeria, nella stessa area colpita lo scorso 18 marzo da un sisma magnitudo 6.2, avvertito in Sardegna e persino in Liguria.

L’Istituto geofisico statunitense USGS ha rilevato un evento magnitudo 4.1 verificatosi alle 01:23 ora italiana, seguito da un terremoto magnitudo 4.4 alle 03:37.

Non risultano al momento danni a persone o cose.