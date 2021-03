Terremoto Austria, scossa di magnitudo 4.6 vicino a Vienna: avvertita anche in Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 e’ stata registrata alle 18:24 di oggi in Austria. L’epicentro e’ stato nei pressi di Neukirchen, 50 chilometri a sud della capitale Vienna, come affermato dall’Istituto centrale per la meteorologia e la geodinamica austriaco (Zamg). Il sisma è avvenuto a 10km di profondità. Nell’area dell’epicentro lo Zamg considera “possibili“ lievi danni agli edifici, mentre non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo a Vienna.

La scossa è stata avvertita anche in Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Nella galelry scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.