Terremoto Croazia, aumentano le voragini: “Ci aspettiamo che continuino a formarsi nei prossimi mesi” [FOTO]

Continua ad aumentare il numero delle voragini che si sono aperte in Croazia a seguito del terremoto magnitudo 6.4 di fine dicembre 2020, che ha provocato una distruzione diffusa e 7 vittime. L’area della Croazia centrale, circa 40km a sud-ovest di Zagabria, è disseminata di voragini circolari di tutte le dimensioni, alcune larghe e profonde diversi metri.

I geologi hanno esaminato l’area per settimane ma ora si sono ritirati dal campo. In totale, sono state registrate 129 voragini nella zona di Mecencani fino al 14 marzo 2021, “di cui 82 avvenute dopo il terremoto principale, 44 avvenute prima del terremoto e di cui 11 sepolte e altri tre luoghi con cedimento su una superficie in cui ci si può aspettare un collasso”, ha affermato Bruno Tomljenović della Facoltà di estrazione mineraria, geologia e ingegneria petrolifera. “Inoltre, al di fuori di quest’area, a seguito del terremoto, sono state registrate nove voragini sporadicamente distribuite nell’area più ampia”, ha aggiunto.

“Sono chiamate “sinkhole da richiamo” e sono apparse a causa della specifica composizione geologica di quest’area, poiché il suolo poggia su rocce calcaree fortemente sature di acque sotterranee”, ha spiegato all’Associated Press il geologo Josip Terzic del Croatian Geological Survey. Finora non è stata consigliata alcuna riparazione a causa dei continui terremoti e continuerà così a causa delle piogge primaverili che rafforzeranno il flusso delle acque sotterranee.

Anche se la comparsa di voragini non è insolita dopo una forte attività sismica, i residenti sono rimasti sbalorditi dal loro alto numero e dalla velocità con cui sono emerse dopo la scossa principale del 29 dicembre scorso, seguita poi da una serie di repliche. I geologi hanno dichiarato che il tremore ha accelerato il processo di formazione di queste voragini, che normalmente richiede anni, se non decenni.

Alcune voragini sono comparse nei pressi delle case o nei terreni agricoli, portando le autorità a raccomandare prudenza. Alcune persone hanno dovuto persino abbandonare le proprie case, che rischiano di essere inghiottite dalle enormi cavità (vedi foto della gallery scorrevole in alto). “Mi è stato detto di lasciare il posto immediatamente e che potrei tornarci solo sotto la mia responsabilità”, dice Andja Jelevic, residente di Mecencani che ora vive in un camper nel giardino del suo vicino. “Ci sentiamo molto a disagio. Le voragini sono intorno a noi, l’incertezza ci sta uccidendo. Non sappiamo se saremo costretti ad andare via. Queste voragini sono pericolose, perché si aprono improvvisamente con acqua che sgorga”, afferma un altro residente, Stojan Kresojevic.

Gli esperti continueranno a osservare intensamente l’area. “Possiamo aspettarci che le voragini continueranno ad apparire nei prossimi mesi quando ci aspettiamo alti livelli di acque sotterranee. Ecco perché ora abbiamo bisogno di un monitoraggio regolare”, spiega il geologo Ivan Kosovic.