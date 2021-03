Terremoto Lombardia: scossa avvertita a Brescia e sul Lago di Garda [LIVE]

Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Lombardia, con particolare risentimento nel bresciano e sul Lago di Garda. Non sono ancora noti epicentro e magnitudo, ma le segnalazioni giunte, sia dalla Lombardia che da altre regioni del Nord Italia come Trentino e Veneto, sono state numerose.

Secondo le prime stime preliminari rese note dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di terremoto di magnitudo 2.5, con epicentro a Capovalle (BS), registrata alle 22:03, ad una profondità di 7 km. Nonostante la bassa magnitudo, dunque, la superficialità dell’ipocentro ha fatto sì che la scossa fosse particolarmente avvertita dalla popolazione.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.