Terremoto nel Mare Adriatico, la Protezione Civile conferma: “Nessun danno a persone o cose”

A seguito del terremoto registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Mar Adriatico centrale, a circa 90 Km dalla costa foggiana, con magnitudo ML 5.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile” si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile,” si spiega in una nota.

Dalle verifiche effettuate, “l’evento delle ore 14.47 è stato avvertito dalla popolazione in alcune regioni del Centro-Sud, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose“.