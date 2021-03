Terremoto, nuova forte scossa in Grecia: paura anche in Albania, Puglia e Calabria

Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la Grecia settentrionale pochi minuti fa, alle 13:57 di oggi, con epicentro a Nord di Larissa, l’area già colpita dai forti sismi delle ultime settimane. Paura anche in Albania e in tutta l’Italia orientale, in modo particolare in Puglia e in Calabria.