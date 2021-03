Forte terremoto nel mare Adriatico, magnitudo 5.4: grande paura al Centro/Sud – LIVE

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Puglia, Campania, Molise, Lazio, Abruzzo e Calabria.

In base a una prima stima del Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 5.4 con epicentro nell’Adriatico centrale, verificatosi alle 14:47 a 119 km sud da Spalato e 66 km nord-nordovest da Vieste.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma il terremoto è stato di magnitudo ML 5.6 con ipocentro a 5 km di profondità.

Al momento non sono giunte richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ma solo richieste di informazioni.

“La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio,” ha sottolineato il Dipartimento della Protezione Civile.

Il forte sisma è stato seguito alle ore 15:00 da una replica ML 4.1, alle 15:12 da una scossa ML 3.4 e alle 15:21 da un terremoto ML 4.0. Di seguito l’elenco con i dati INGV: