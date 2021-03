Avvertito “terremoto” a Roma: potrebbe essersi trattato di un “boom sonico”

Un “terremoto” è stato avvertito pochi minuti fa dalla popolazione a Roma: nonostante le segnalazioni, però, i sismografi INGV non hanno registrato alcun evento sismico.

Probabile dunque che si sia trattato del “boom sonico” di un aereo, definito anche bang supersonico, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono. In Calabria, come in Puglia e in Basilicata, non è infatti infrequente che si sentano nettamente i boom sonici dei caccia che partono dall’aeroporto militare pugliese di Gioia del Colle.