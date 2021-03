Terremoto Sicilia, sciame sismico sull’Etna: diverse scosse con epicentro a Milo

Sciame sismico in atto sull’Etna, che oggi ha generato il 15° parossismo in un mese. Diverse scosse di terremoto sono state registrate oggi con epicentro a Milo. Nel momento in cui scriviamo, l’ultima è stata registrata alle 18:56 a 5,8km di profondità. Il sisma ha avuto magnitudo 2.5.

Alle 18:24 , è stata registrata una scossa di magnitudo 1.2 a 6.3km di profondità.

, è stata registrata una scossa di a 6.3km di profondità. Alle 16:53 , registrata una scossa di magnitudo 1.5 a 6,8km di profondità.

, registrata una scossa di a 6,8km di profondità. Alle 15:57 , registrata una scossa di magnitudo 1.9 a 6km di profondità.

, registrata una scossa di a 6km di profondità. Alle 15:30, registrata una scossa di magnitudo 2.0 a 5,9km di profondità.

Tutte queste scosse hanno avuto epicentro a Milo.

Alle 10:18 di stamattina, un altro terremoto si era verificato nel Mar Ionio, lungo la costa catanese. La scossa ha avuto magnitudo 2.6 e profondità di 3km.