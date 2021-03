Terremoto 8.1, tsunami in atto Nuova Zelanda: il mare invade le zone costiere, fuga di massa verso l’interno. Allarme anche alle Hawaii [FOTO e VIDEO LIVE]

Centinaia di persone si stanno recando in località più alte sopra il livello del mare dopo l’allerta tsunami scattata in Nuova Zelanda a seguito di un violentissimo terremoto di magnitudo 8.1 avvenuto nel mare delle isole Kermadec, dove è in atto un forte sciame sismico con scosse di magnitudo superiore a 5. La gente si sta allontanando in massa dalle zone costiere (vedi foto della gallery scorrevole in alto), il che sta creando ingorghi stradali.

Secondo i sismologi, nella scossa di magnitudo 8.1, la faglia si è spostata di 10 metri durante la rottura, su una lunghezza totale di circa 100km.

La protezione civile ha esortato tutti gli abitanti della costa est di allontanarsi “immediatamente” dal mare e raggiungere località più in alto per evitare di essere travolti dalle acque in caso di tsunami. L’appello della National Emergency Management Authority ad addentrarsi il più possibile nell’entroterra o salire in aree più elevate è stato rivolto alla popolazione di Northland, East Cape e l’isola della Grande Barriera.

Lo Tsunami Center americano ha esteso l’allerta tsunami a tutto il Pacifico. Si prevedono onde anomale verso Nuova Zelanda e Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste della Colombia, dell’Ecuador, del Costa Rica, del Messico, della Polinesia francese, di Vanuatu, del Nicaragua, di Panama, Antartide, Nauru, Cile, Perù, Bolivia.

“Un’onda da uno a 3 metri impatterà sull’insieme della Nuova Caledonia. Le persone devono lasciare le spiagge e interrompere ogni attività nautica. Non andate a prendere i bambini a scuola per non ingombrare” le strade. E’ l’appello lanciato alla radio NC 1 da Alexandre Rossignol, portavoce della protezione civile, parlando di “minaccia reale” perché l’onda, attesa verso le 10 ora locale (la mezzanotte in Italia), potrebbe “penetrare nel territorio“.

Intanto, l’acqua inizia ad invadere alcune località, come mostra il video seguente.