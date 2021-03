Tiro a volo: CdM, Iezzi e Grazini vincono nel trap mixed team

Nuova Delhi, 27 mar. -(Adnkronos) – Italia ancora sul podio nella prova di Coppa del Mondo di tiro a volo di Nuova Delhi. Ad affermarsi, nella specialità olimpica del Mixed Team del Trap, sono stati gli azzurri Alessia Iezzi e Valerio Grazini che si sono imposti nel medal match sulla coppia slovacca formata da Zuzana Rehak Stefecekova e Adrian Drobny (rispettivamente numero uno e 84 del ranking mondiale) con un ottimo 145/150 (72 punti la Iezzi e 73 Grazini) Terza, invece, la coppia della Turchia.

L’Italia Team aveva ipotecato proprio ieri la qualificazione per questa prova inserita nel programma olimpico di Tokyo 2020 grazie al primo posto nel ranking ottenuto da Mauro De Filippis, ranking che però si chiuderà ufficialmente il prossimo 6 giugno, al termine degli Europei di Osjiek, in Croazia. La rassegna continentale metterà in palio l’ultima carta olimpica a disposizione, ma nel caso in cui nessun azzurro dovesse brillare, subentrerebbe il ranking, nominale, e De Filippis avrebbe la certezza di volare ai Giochi.