Meteo, violento tornado in Indonesia: devastata la città di Bandung, FOTO e VIDEO impressionanti

Un violento tornado si è abbattuto con ferocia su una città dell’Indonesia. In particolare, il vortice è sceso da una collina, devastando la città di Bandung, con una popolazione di circa 3 milioni di persone, nella provincia di Giava Occidentale.

Scia enorme di danni nella città a causa del violentissimo tornado. Centinaia di case sono state danneggiate e numerosi alberi sono caduti o si sono spezzati sotto la furia del vento: le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo sono impressionanti. I violenti venti hanno divelto i tetti delle case e distrutto completamente alcuni edifici. Tante strade sono state bloccate dagli alberi abbattuti. In alcuni punti della località, il ​​tornado ha provocato blackout a causa delle linee elettriche danneggiate.