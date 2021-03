Turchia, contadino trova meteorite nel suo campo di ceci: venduto per 180mila dollari [FOTO]

Dopo averlo trovato nel suo campo di ceci due anni fa, un contadino turco ha concluso un accordo per vendere alla cifra di 180mila dollari un pezzo di meteorite di 68 libbre.

Mutlu Yilmaz ha trovato il “sasso cosmico” nel villaggio di Gerdekkaya, nel centro del Paese, durante la stagione della semina e ha deciso di portarlo a casa con l’aiuto di amici, perché “particolare e anomalo“, rispetto alle rocce della zona. Grazie all’interessamento di un cittadino americano residente in Turchia, in seguito il pezzo di meteorite è stato inviato negli Stati Uniti, ed è stato poi classificato dalla NASA come “frammento ferreo di meteorite” antico almeno 4mila anni.

Il meteorite è stato esposto successivamente in un museo della Turchia, a Corum, nel centro del Paese, per un mese e mezzo.

L’oggetto, che contiene 12 diversi elementi, è il 2° frammento più grande mai trovato in Turchia.