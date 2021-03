Ue: Draghi, ‘su eurobond insisto da anni ma siamo lontani’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Io posso essere convinto quanto voglio dell’importanza degli Eurobond, ma vanno fatti insieme, altrimenti facciamo una emissione del Tesoro italiano. Ci si arriva quando lo vogliono tutti, fin quando non c’è la convinzione di tutti su questo strumento, che consente un bilancio comune e siamo ancora un po’ lontani da questo…”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Non posso fare previsioni ma continuo a dire le stesse cose da tanti anni. Ma è importante ridirle le cose, per non rischiare che certi messaggi spariscano”.