Unipol: deposita lista cda Bper, oltre a Montani Mazzarella e Papa

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Unipol ha depositato la lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Bper e oltre al già noto Piero Montani – che sarà il futuro amministratore delegato – candida anche, tra gli altri Flavia Mazzarella e Gianni Franco Papa. La prima potrebbe diventare presidente, essendo al primo posto della lista, mentre Papa è un ex manager Unicredit.

Il nuovo consiglio sarà in carica per il triennio 2021-2023. I sette candidati di Unipol, nell’ordine, sono Mazzarella, Montani, Papa e poi Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Gian Luca Santi e Roberto Giay.