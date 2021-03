Uova di Pasqua Venchi: dove acquistarle

Gli anni passano, ma il gusto per le cose tradizionali non passa mai, come la passione per le uova di cioccolato. Ogni anno, nel nostro Paese, si vendono oltre 15 milioni di uova di cioccolato, con una particolare predilezione per i prodotti di alta qualità. Perché non è la sorpresa ad essere la parte essenziale dell’uovo di Pasqua, ma è proprio il cioccolato ciò che gli italiani scelgono con maggiore attenzione e Venchi sotto questo punto di vista è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta. Chi ama il cioccolato di qualità e preferisce i gusti originali, può acquistare le uova di cioccolato sia in tutte le boutique Venchi, che sul sito https://it.venchi.com/pasqua, un e-shop con tutti i prodotti del brand.

Dove trovare le uova di Pasqua migliori

Nel periodo che precede la Pasqua sono numerosi i punti vendita che offrono le classiche uova di cioccolato. Nei piccoli negozi di quartiere, ma anche all’interno dei principali supermercati, sono disponibili le uova dei marchi più noti e diffusi; si tratta però spesso di prodotti che possono accontentare ma non rappresentano l’eccellenza. Infatti, chi è alla ricerca di un uovo di Pasqua di un certo livello, prodotto con cioccolato finissimo e con una sorpresa super, spesso non trova presso questi punti vendita ciò che desidera. Sono proprio questi clienti esigenti a trovare in Venchi la soluzione ideale per poter soddisfare le proprie esigenze, potendo così scegliere fra numerose proposte e gusti. Venchi propone anche innumerevoli offerte, non solo per le uova, ma anche per quanto riguarda numerosi altri prodotti.

Cioccolato: come cambiano i gusti degli italiani

Abbiamo detto che gli italiani mantengono il gusto e il piacere per alcune tradizioni, tra cui quella dell’uovo di Pasqua. È vero però anche che sotto un certo punto di vista il gusto cambia, pur mantenendosi sempre lo stesso. Ogni anno si comprano le uova di Pasqua, sempre più spesso però si tende a prediligere cioccolato di un certo tipo, con aromi originali e ingredienti inconsueti. Venchi produce una vasta gamma di prodotti: per i più classici ci sono uova di cioccolato bianco, al latte e fondente, semplici nella loro composizione; in alternativa le uova di cioccolato sono disponibili anche nelle versioni mandorlate o nocciolate, così come quelle con sapori che stuzzicano la voglia di dolce e risvegliano il bambino che c’è in tutti noi. Un esempio è l’uovo con sorpresa, di cioccolato bianco e toffee, rivestito con granella al lampone e nibs di cacao; oppure quello di cioccolato al latte con pasta di pistacchio, scorzette di limone e pistacchi croccanti. Non stiamo quindi parlando delle uova di Pasqua che rimarranno fino all’estate e saranno utilizzate per torte e dolcetti da forno, ma di uova tutte da gustare, prodotte con cioccolata di altissima qualità.

Uova di cioccolato: cosa piace agli italiani

Sempre più spesso, infatti, è l’uovo particolare quello che cattura l’occhio e il palato. Del resto, se in passato il cioccolato era un alimento che si gustava solo in situazioni eccezionali, oggi è un alimento molto più diffuso, presente anche nei cereali per la prima colazione o nelle merendine. Il piacere per il buon cioccolato è coniugato da Venchi con quello per le uova di Pasqua, che racchiudono al loro interno un dono elegante e prezioso, come da tradizione. Ovviamente sono disponibili anche le classiche uova, perché quando il cioccolato è di qualità, è delizioso gustarlo anche nella sua semplicità. Parliamo sempre di cioccolato di alta qualità, preparato da Venchi con le migliori materie prime e con la sapiente arte che l’azienda mantiene viva da oltre 150 anni. Il brand è nato a Torino nel lontano 1878 e ad oggi è presente in tutto il mondo.