Usa: Draghi, ‘Biden ha aperto a accordo per tassazione società digitali’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Al Consiglio europeo di ieri, che ha visto la partecipazione di Joe Biden, “c’è stata grande soddisfazione per il dialogo ripreso, un dialogo con tutti i 27, non solo con i Paesi i maggiori. L’amministrazione precedente poi, sulla tassazione delle grandi società, aveva un atteggiamento di totale chiusura, e invece questa amministrazione ha aperto alla possibilità a un accordo internazionale che permetta la tassazione delle società digitali”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa.