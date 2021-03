Usa al top nella lotta al Covid: ci sono più vaccinati che contagiati. E intanto in Italia Speranza vorrebbe una nuova stretta

Gli Usa tagliano un traguardo importante: ci sono più vaccinati che contagiati. L’America è al giro di boa, nonostante abbia mantenuto a lungo il triste primato di Paese con più positivi al mondo (29.746.138). Attualmente però il numero di immunizzati supera quello dei positivi. Sono 31,3 milioni coloro che hanno già avuto la seconda dose di vaccino, ovvero il 18,1% della popolazione. Cui aggiungere i 61 milioni che hanno ricevuto almeno la prima dose, per un totale di 92,1 milioni di parzialmente protetti, un terzo degli aventi diritto. Il Centro per la prevenzione malattie ha diffuso le prime linee-guida per chi ha completato l’iter del vaccino, permettendo tra immuni visite e abbracci senza mascherine. Negli USA vengono effettuati 2,17 milioni di vaccini ogni giorno, tra Johnson&Johnson (neo arrivata), Pfizer e Moderna.

Uno sforzo organizzativo enorme, dunque, supportato dal fatto che i vaccini sono così tanti che Biden ha annunciato oggi che il surplus di dosi verrà condiviso con il resto del mondo.

E in Italia? Il Ministro Speranza ha annunciato giusto stasera nuove probabili nuove restrizioni per riportare la curva sotto controllo. “E’ probabile” si vada verso ulteriori restrizioni “per evitare scenari di ulteriore peggioramento della situazione“, ha dichiarato Roberto Speranza, intervenendo su “Nove“. “Abbiamo iniziato a valutare le varie ipotesi e domani ci verranno forniti dati aggiornati: valuteremo poi quali provvedimenti assumere ma è opportuno muoversi in tempi stretti per riportare la curva dei contagi sotto controllo”, ha aggiunto.