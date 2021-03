Vaccini, Briatore: “io ho ancora gli anticorpi, ma faccio il sierologico ogni mese e appena passano farò Astrazeneca”

“Non ho ancora fatto il vaccino perchè ho ancora gli anticorpi, sono a 130. Li farò ogni mese e appena passano, farò subito il vaccino, e farò Astrazeneca. Io vorrei che adesso il minsitro Speranza facesse pubblicamente il vaccino Astrazeneca per far capire quant’è sicuro. Io sono per la libertà assoluta, non si può mettere il vaccino obbligatorio, però penso che se uno fa l’infermiere e non si vuole vaccinare, non può fare quel lavoro e vada licenziato. Se uno vuole salire su un aereo e non si vuole vaccinare, non salirà su quell’aereo“. Lo ha detto Flavio Briatore stasera ospite in TV su Rete 4 da Dritto e Rovescio, aggiungendo: “la prima cosa pratica in Italia l’ha detta finalmente il generale Figliuolo quando ha detto di andare per strada e vaccinare il primo che passa con le dosi che avanzano. Bisogna vaccinare, vaccinare ovunque, nei supermercati, negli impianti sportivi, ovunque, così si riparte e così si può ripartire. Siamo in guerra, dobbiamo fare un milione di vaccini al giorno, cancellare tutta la burocrazia, velocizzare tutto“.