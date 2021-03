Vaccini, Fratelli d’Italia chiede di sospendere AstraZeneca: “in Sicilia morti 2 militari, 6 Paesi europei l’hanno già sospeso”

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza sulla possibile pericolosità del vaccino AstraZeneca, la cui somministrazione è stata sospesa in via precauzionale in Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia e oggi anche in Danimarca“. Lo annuncia il Questore della Camera e membro della Commissione Affari Esteri Edmondo Cirielli (FdI): “La situazione è molto preoccupante anche in Italia, visto che due appartenenti alle Forze dell’Ordine della Sicilia (il sottoufficiale della Marina Militare di Augusta Stefano Paternò e l’agente dell’Anticrimine di Catania Davide Villa) sono deceduti improvvisamente dopo aver ricevuto nei giorni scorsi proprio la prima dose di tale vaccino. Pertanto, chiederò d’urgenza al ministro Speranza sulla base di quali garanzie il Governo si è affidato ad AstraZeneca per la fornitura dei vaccini e quali azioni intende intraprendere per tutelare la salute dei gli italiani” conclude Cirielli.