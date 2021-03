Vaccini, i lotti Pfizer difettosi e i dati scovati e pubblicati dagli hacker: “Ema aveva dubbi ma ha autorizzato”

Dagli archivi dell’EMA c’è stata una fuga di dati sui vaccini contro il Covid-19: hacker sono riusciti a violare il sistema e a rendere noti i dati, facendo emergere al preoccupazione dell’EMA nei confronti di altri lotti difettosi di vaccino, ma questa volta non di Astrazeneca, ma di Pfizer. I documenti trapelati mostrano che alcuni primi lotti commerciali del vaccino covid-19 della Pfizer-BioNTech avevano livelli inferiori alle attese di mRNA intatto, sollevando domande più ampie su come valutare questa nuova piattaforma di vaccini, come si legge sulla rivista scientifica britannica The BMJ.

In sostanza, mentre conduceva la sua analisi del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 a dicembre, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stata vittima di un attacco informatico. 1 Più di 40 megabyte di informazioni riservate tratte dalla recensione dell’agenzia sono state pubblicate sul dark web e diversi giornalisti, tra cui The BMJ, e accademici di tutto il mondo hanno ricevuto copie delle fughe di notizie. Provengono da account di posta elettronica anonimi e la maggior parte delle azioni volte ad interagire con i mittenti non ha avuto successo. Nessuno dei mittenti ha rivelato la propria identità e l’EMA afferma che sta conducendo un’indagine penale.

Il BMJ ha riesaminato i documenti, dai quali risulta che i regolatori nutrivano grandi preoccupazioni per quantità inaspettatamente basse di mRNA intatto in lotti del vaccino sviluppato per la produzione commerciale.

Gli scienziati dell’EMA avevano il compito di garantire la qualità della produzione – gli aspetti di chimica, produzione e controllo della presentazione di Pfizer all’EMA – preoccupati per le “specie di mRNA troncate e modificate presenti nel prodotto finito“. Tra i tanti file trapelati a The BMJ , un’e-mail del 23 novembre di un alto funzionario dell’EMA ha delineato una serie di problemi. In breve, la produzione commerciale non produceva vaccini secondo le specifiche previste e le autorità di regolamentazione non erano sicure delle implicazioni. L’EMA ha risposto presentando due “obiezioni importanti” a Pfizer, insieme a una serie di altre domande che desiderava vengano risolte.

L’e-mail ha identificato “una differenza significativa nella percentuale di integrità dell’RNA / specie troncata” tra i lotti clinici e quelli commerciali proposti, dal 78% al 55% circa. La causa principale era sconosciuta e l’impatto di questa perdita di integrità dell’RNA sulla sicurezza e sull’efficacia del vaccino era “ancora da definire“, si legge nell’e-mail.

Infine, il 21 dicembre, l’EMA ha autorizzato il vaccino Pfizer-BioNTech. Il rapporto di valutazione pubblica dell’agenzia, un documento tecnico pubblicato sul suo sito web, ha rilevato che “la qualità di questo medicinale, presentato nel contesto di emergenza dell’attuale pandemia (covid-19), è considerata sufficientemente coerente e accettabile”.

Non è chiaro come siano state soddisfatte le preoccupazioni dell’agenzia. Secondo una delle e-mail trapelate del 25 novembre, notizie positive erano arrivate da una fonte sconosciuta negli Stati Uniti: “Gli ultimi lotti indicano che la% di RNA intatto è tornata intorno al 70-75%, il che ci lascia cautamente ottimisti sul fatto che ulteriori dati potrebbero affrontare il problema“, diceva l’e-mail.

Non è chiaro se gli eventi di novembre costituiscano un quasi incidente nella produzione commerciale di vaccini a mRNA.

L’EMA afferma che le informazioni trapelate sono state parzialmente alterate, spiegando in una dichiarazione che “mentre le singole e-mail sono autentiche, i dati di diversi utenti sono stati selezionati e aggregati, sono stati creati screenshot da più cartelle e caselle di posta e sono stati aggiunti titoli aggiuntivi dagli autori”.

Ma i documenti offrono alla più ampia comunità medica la possibilità di riflettere sulle complessità della garanzia di qualità per i nuovi vaccini a mRNA, che includono tutto, dalla quantificazione e l’integrità dell’mRNA e dei lipidi trasportatori alla misurazione della distribuzione delle dimensioni delle particelle e dell’efficienza dell’incapsulamento. Di particolare interesse è l’instabilità dell’RNA, una delle variabili più importanti relative a tutti i vaccini a mRNA che finora ha ricevuto scarsa attenzione nella comunità clinica. Si tratta di un problema rilevante non solo per il vaccino della Pfizer-BioNTech, ma anche per quelli prodotti da Moderna, CureVac e altri, così come per un vaccino mRNA di “seconda generazione” perseguito dall’Imperial College di Londra.

L’instabilità dell’RNA è uno dei maggiori ostacoli per i ricercatori che sviluppano vaccini a base di acido nucleico. È la ragione principale dei rigorosi requisiti della catena del freddo ed è stata affrontata incapsulando l’mRNA in nanoparticelle lipidiche (scatola).

“La molecola di mRNA completa e intatta è essenziale per la sua potenza come vaccino“, hanno scritto il professore di biofarmaceutica Daan JA Crommelin e colleghi in un articolo di revisione sul Journal of Pharmaceutical Sciences alla fine dell’anno scorso. “Anche una reazione di degradazione minore, ovunque lungo un filamento di mRNA, può rallentare o arrestare gravemente le prestazioni di traduzione adeguate di quel filamento e quindi provocare l’espressione incompleta dell’antigene bersaglio”.

Crommelin e colleghi notano che una guida normativa specifica per i vaccini basati sull’mRNA deve ancora essere sviluppata e i tentativi del BMJ di chiarire gli standard attuali non hanno avuto successo.

Trasparenza e riservatezza

Il BMJ ha chiesto a Pfizer, Moderna e CureVac, oltre a diversi regolatori, quale percentuale di integrità dell’mRNA considerano accettabile per i vaccini contro covid-19. Nessuno ha offerto alcun dettaglio.

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, l’autorità di regolamentazione dei medicinali del Regno Unito, ha riconosciuto la mancanza di una percentuale specifica di integrità dell’RNA, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli. “I criteri di accettazione del limite di specifica sono riservati dal punto di vista commerciale”, ha affermato l’agenzia in una e-mail.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha ordinato al BMJ di leggere i suoi documenti guida e la sua revisione del vaccino Pfizer, 9 ma nessuno di questi specifica la percentuale di RNA richiesta dall’agenzia. Alla domanda di commento, il regolatore ha indicato Pfizer: “le informazioni che cerchi e non trattate nel Memorandum di revisione della FDA devono essere indirizzate a Pfizer”.

In una successiva corrispondenza, FDA, EMA e il dipartimento del governo canadese Health Canada hanno dichiarato che le informazioni specifiche relative ai criteri di accettabilità sono riservate.

L’EMA ha riconosciuto, tuttavia, che l’efficacia del vaccino dipende dalla presenza di quantità adeguate di mRNA intatto. Nel caso dei lotti commerciali che per primi hanno dato l’allarme, l’agenzia ha detto al BMJ che i livelli di mRNA troncato “e le quantità di una potenziale proteina prodotta dall’mRNA troncato sarebbero troppo bassi per costituire un rischio per la sicurezza”. L’EMA non ha commentato come l’mRNA troncato potrebbe influenzare l’efficacia. Il problema è stato risolto in modo soddisfacente, ha sottolineato l’agenzia, quando sono state fornite ulteriori informazioni dal produttore.

Health Canada ha dichiarato al BMJ che Pfizer aveva condotto indagini sulla causa principale della ridotta integrità nei lotti di vaccini commerciali e “sono state apportate modifiche ai loro processi per garantire che l’integrità fosse migliorata e allineata a quanto visto per i lotti di studi clinici . “Health Canada ha affermato che le tre agenzie hanno successivamente stabilito che “non vi era alcuna preoccupazione per l’integrità dell’RNA o altre specifiche del prodotto“.

La corrispondenza nei documenti trapelati suggerisce che FDA, Health Canada ed EMA erano allineati su specifiche clinicamente qualificate di integrità percentuale dell’mRNA. Health Canada ha confermato al BMJ che le autorità di regolamentazione “hanno lavorato insieme per allineare tali requisiti”, ma tutte le agenzie hanno rifiutato di condividere con il BMJ qualsiasi specifica in quanto tali informazioni erano commercialmente sensibili.

Pfizer ha anche rifiutato di commentare la percentuale di integrità dell’mRNA a cui mira, né affronterebbe domande sulla causa dell’integrità dell’mRNA percentuale inaspettatamente bassa in determinati lotti, lasciando aperta la questione se potrebbe accadere di nuovo. Pfizer ha sottolineato: “Ogni lotto di vaccini viene testato dal laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali – l’Istituto Paul Ehrlich in Germania – prima del rilascio del prodotto finale. Di conseguenza, la qualità di tutte le dosi di vaccino immesse sul mercato in Europa è stata sottoposta a doppi test per garantire la conformità alle specifiche concordate con le autorità di regolamentazione”.

Il direttore degli affari societari di Moderna, Ray Jordan, ha rifiutato di rispondere a nessuna delle domande del BMJ , affermando: “A questo punto, Moderna non offrirà commenti aggiuntivi su questi argomenti”.

CureVac, il cui vaccino mRNA è stato presentato per la “revisione continua” dell’EMA a febbraio 10 , ha detto al BMJ che “è troppo presto per fornire dettagli”.

La carenza di informazioni può riflettere la mancanza di certezza, anche tra le autorità di regolamentazione, su come valutare pienamente le prove per questa nuova tecnologia. Il professor Crommelin ha dichiarato al BMJ che, “Per i prodotti piccoli ea basso peso molecolare, l’integrità del principio attivo è in genere vicina al 100%”.

Ma per i vaccini a mRNA? “L’esperienza con l’integrità dell’mRNA è limitata”.