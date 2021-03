Vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech: la prossima settimana al via i test sui bimbi dai 2 ai 5 anni

Al via la prossima settimana la somministrazione del vaccino anti-Covid Pfizer–BioNTech a bambini dai 2 ai 5 anni di età, nell’ambito dello studio di fase 1-2-3 sulla popolazione pediatrica dai 6 mesi agli 11 anni: lo hanno annunciato le aziende che, la scorsa settimana, avevano già avviato le somministrazioni a bambini dai 5 agli 11 anni per valutare ulteriormente la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità del vaccino.

E’ prevista l’inoculazione di due dosi a circa 21 giorni di distanza in tre gruppi di età: 5-11 anni, 2-5 anni, 6 mesi-2 anni.