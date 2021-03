Vaccino AstraZeneca: il 29 marzo nuova riunione dell’EMA, raccomandazioni entro il 9 aprile

Il Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) “sta continuando la sua valutazione dei casi segnalati” di forme rare di trombosi dopo la somministrazione del vaccino anti–COVID di AstraZeneca.

Nell’ambito di queste analisi, l’EMA ha convocato il 29 marzo un gruppo multidisciplinare di esperti con l’obiettivo di “fornire un contributo aggiuntivo alla valutazione“: lo ha comunicato l’ente regolatorio UE, precisando che “l’esito dell’incontro, insieme a un’ulteriore analisi dei casi segnalati, confluirà nella valutazione in corso del Prac” e che “la raccomandazione aggiornata del Prac è attesa durante la riunione plenaria di aprile (6-9 aprile)“.

“La scorsa settimana il Prac dell’EMA ha concluso la sua revisione preliminare dei casi di trombosi, inclusi episodi molto rari” associati a condizioni “insolite come un basso numero di piastrine, nelle persone vaccinate con il vaccino Covid-19 AstraZeneca,” spiega in una nota dell’Agenzia europea del farmaco. “Il Comitato ha confermato che il prodotto non è associato a un aumento del rischio complessivo di trombosi, e che i benefici del vaccino nel combattere la minaccia Covid ancora diffusa continuano a superare il rischio di effetti collaterali“. In riferimento alle forme rare, prosegue l’EMA, “il Comitato ha raccomandato di includere maggiori informazioni e consigli per gli operatori sanitari e la popolazione nelle informazioni sul prodotto“.

Il 29 marzo “esperti esterni in ematologia (trombosi ed emostasi), medicina cardiovascolare, malattie infettive, virologia, neurologia, immunologia ed epidemiologia si incontreranno per fornire le loro opinioni al Prac su aspetti quali meccanismi d’azione plausibili” per i casi segnalati, “possibili fattori di rischio sottostanti e qualsiasi altro dato aggiuntivo necessario per acquisire una più profonda comprensione degli eventi osservati e del potenziale rischio. Il gruppo di esperti includerà anche due rappresentanti dell’opinione pubblica“.