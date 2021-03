Vaccino AstraZeneca, l’EMA conferma: “I benefici superano i rischi, tutto dipende dalla valutazione scientifica: giovedì la conclusione”

“Non ci sono indicazioni che il vaccino anti-Covid di AstraZeneca abbia provocato queste conseguenze, la scorsa settimana abbiamo rivisto i risultati preliminari sulle persone che hanno già ricevuto il vaccino AstraZeneca e confermiamo che i benefici sono maggiori dei rischi“: è quanto ha affermato il direttore esecutivo dell’EMA, Emer Cooke, durante una conferenza stampa sulle indagini che l’Agenzia sta conducendo su eventuali correlazioni tra il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ed eventi tromboembolici. “Sono migliaia le persone che hanno sviluppato coaguli di sangue. Ora dobbiamo stabilire se esista una correlazione con il vaccino o se si tratti di una coincidenza. Per questo abbiamo deciso di sospendere la somministrazione del vaccino. Giovedì arriveremo ad una conclusione“.

“La priorità è garantire che i vaccini siano usati in sicurezza sulla popolazione europea,” ha precisato Cooke. “Se riteniamo che il problema non possa essere risolto verrà adottata la soluzione necessaria” su questo vaccino, “ci sono diverse opzioni possibili” sul da farsi, “tutto dipenderà dalla valutazione scientifica“.

Il numero di eventi tromboembolici tra le persone che hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca non sembra più alto di quello che si registra normalmente nella popolazione in generale, ha affermato Cooke. “Migliaia di persone muoiono ogni giorno in Europa” per il Covid. “Abbiamo autorizzato 4 vaccini efficaci e sicuri contro il Covid“, ha ricordato. Inoltre, Cooke ha spiegato che “quando si vaccinano milioni di persone è inevitabile che ci siano incidenti” e che il ruolo dell’EMA è valutare questi eventi per capire se sono “coincidenze” o se ci sono correlazioni.

“In origine alcuni specifici lotti erano sospettati di causare effetti collaterali” e “stiamo facendo verifiche anche su questo” oltre che “sui dettagli che stiamo ricevendo su alcuni casi e circostanze che potrebbero essere associati con alcune categorie di persone colpite da eventi” finiti sotto la lente d’ingrandimento delle autorità sanitarie.

“La fiducia nei vaccini è di fondamentale importanza per noi, il nostro lavoro è mantenere questa fiducia basandoci su valutazioni scientifiche, per noi è una priorità per arrivare a una conclusione chiara. Siamo tutti preoccupati per la fiducia dei cittadini nel vaccino, ma il nostro lavoro è valutare solo in base alla scienza“.