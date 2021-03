Vaccino AstraZeneca, EMA: “Anche gravi gravi allergie tra gli effetti collaterali”

L’Agenzia Europea per i Medicinali ha raccomandato di includere le gravi allergie tra gli effetti collaterali segnalati del vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca: lo ha comunicato l’EMA in una nota.

La raccomandazione dell’Agenzia si basa su una revisione di 41 segnalazioni di possibili casi di anafilassi osservati tra circa 5 milioni di vaccinazioni nel Regno Unito. Dopo un’attenta revisione dei dati, il comitato per la valutazione dei rischi dell’agenzia (Prac) ha ritenuto “probabile” un collegamento al vaccino in alcuni di questi casi. Per tale motivo è stato raccomandato un aggiornamento delle informazioni sul prodotto per includere anafilassi e ipersensibilità come effetti collaterali, e per aggiornare l’avvertenza esistente includendo che sono stati segnalati casi di anafilassi (grave reazione allergica).