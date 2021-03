Vaccino AstraZeneca: la Germania sospende temporaneamente le somministrazioni

La Germania ha sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19: lo ha annunciato il ministero federale della Salute, spiegando che la misura è stata presa “in via precauzionale“.

Il governo federale, ha spiegato un portavoce del ministero della Salute, ha agito seguendo una raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich. Dopo nuove segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate in Germania e in Europa, l’Istituto ritiene necessarie ulteriori indagini.

Il ministero della Salute tedesco segue cosi’ l’indicazione del Paul Ehrlich Institut, che in via precauzionale consiglia “ulteriori approfondimenti” in relazione ai nuovi casi di trombosi che si sono verificati. Nei giorni scorsi Berlino aveva criticato invece lo stop danese e finlandese.