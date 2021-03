Vaccino AstraZeneca, Magi (Omceo Roma): “Non ci sono state tromboembolie durante la sperimentazione, ci sono stati altri effetti collaterali”

“Lo stop di AstraZeneca in Italia è avvenuto per motivi precauzionali, lo hanno fatto anche altri Paesi, in attesa che l’Ema si pronunci. Credo che non ci saranno problemi, ma in ogni caso va sempre verificato che le morti siano riconducibili al vaccino. Anche perché se andiamo a vedere gli effetti collaterali, durante la fase di sperimentazione, di tromboembolie non ce ne sono state, piuttosto si sono viste altre tipologie di effetti collaterali“: risponde così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire.

“Gli eventi avversi gravi segnalati sono sicuramente inferiori a quelli che ci si aspettava– aggiunge- e se l’Ema darà l’ok chiaramente sarà somministrata la seconda dose a chi ha già ricevuto la prima, anche perché i tempi di AstraZeneca possono arrivare fino a tre mesi di distanza, quindi abbiamo tutto il tempo“.

Ma non teme che ci saranno disdette su AstraZeneca anche in futuro? “Avere paura è normale e ‘fisiologico’– risponde Magi- ma speriamo che quando sarà tutto chiarito si ritorni alla normalità. Mi rendo conto che in questo momento c’eè un po’ di preoccupazione, ma se Ema desse l’ok io quel vaccini lo farei, come lo farò fare a mia moglie che ancora non è stata vaccinata“.