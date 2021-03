Vaccino AstraZeneca, Norvegia e Svezia aspettano prima di ripartire: “Fin quando non avremo un quadro completo”

Nonostante l’Ema abbia dichiarato “sicuro ed efficace” il vaccino di Astrazeneca, la Norvegia e la Svezia ritengono prematuro riprendere le vaccinazioni e rimandano di almeno una settimana la decisione in merito, alla luce delle informazioni che usciranno dagli ulteriori studi che sta conducendo l’Ema. “La vaccinazione con AstraZeneca rimarra’ sospesa fino a quando non avremo un quadro completo della situazione“, ha detto in conferenza stampa il direttore dell’Istituto di salute pubblica norvegese Camilla Stoltenberg. La Norvegia era stato il primo Paese a segnalare casi trombo-embolici gravi.

La Spagna riprendera’ a somministrare il vaccino AstraZeneca mercoledi’ prossimo, mentre la Germania gia’ da domani come Francia e Italia. In Germania fino alle 12 di oggi, i casi di trombosi cerebrale segnalati al Paul Ehrlich Institut sono stati 12, “tutte donne, sotto i 55 anni. Due casi sono stati mortali. Inoltre c’e’ il decesso di un uomo” nelle stesse circostanze.