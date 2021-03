Vaccino AstraZeneca: la Spagna sospende le somministrazioni per 15 giorni

Dopo Germania, Francia e Italia, anche la Spagna ha deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino contro SARS-CoV-2 di AstraZeneca. La sospensione vale per 15 giorni, in attesa del rapporto dell’Agenzia del farmaco europea (EMA), secondo quanto annunciato dal Ministero della Sanità di Madrid.

La titolare del dicastero, Carolina Darias, ha precisato che fino ad oggi sono state somministrate in Spagna 200mila dosi del vaccino AstraZeneca, senza che siano stati rilevati effetti avversi sospetti associabili al medicinale.