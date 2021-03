SARS-CoV-2, Speranza: “La fiducia c’è e le vaccinazioni vanno avanti, domani la risposta dall’EMA su AstraZeneca”

“Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l’aumento delle dosi che avremo a disposizione, l’auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza“: è quanto ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato.

Gli specialisti tedeschi “avevano analizzato sette casi di trombosi in pazienti giovani” e che avevano da poco ricevuto il vaccino AstraZeneca. “Questo ci ha spinto ad una misura cautelare, sospendere il lotto in attesa di chiarimenti dell’Ema che arriveranno domani“. “Il Governo considera i vaccini l’occasione per chiudere la crisi legata alla pandemia – ha aggiunto Speranza -. La fiducia c’è e le vaccinazioni vanno avanti. La sospensione temporanea e precauzionale di AstraZeneca è frutto di un confronto tra le agenzie di controllo e i governi“.

“La situazione attuale non è paragonabile a quella del 2020,” ha ribadito il Ministro nel suo intervento alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Sanità del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla situazione della pandemia di Covid-19. “Allora non avevamo a disposizione la larghissima parte di strumenti che abbiamo oggi, a cominciare dalla capacità di testing, ma soprattutto i vaccini che sono il vero fatto nuovo. Ne abbiamo quattro a disposizione e molte dosi sono in arrivo: oggi possiamo avere una ragionata fiducia“.