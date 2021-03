Vaccino AstraZeneca, von der Leyen: “Nessuna evidenza di un nesso con i casi di trombosi, dall’EMA ulteriore review accelerata”

Dopo il caos sul vaccino AstraZeneca contro SARS-CoV-2 scoppiato in Italia e in Europa, con alcuni Paesi che hanno deciso per la sospensione, il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dalla conversazione – riferiscono fonti di Palazzo Chigi – è emerso che “non c’è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino Astrazeneca“. Von der Leyen ha comunicato che l’EMA ha avviato un’ulteriore review accelerata.