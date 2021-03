Vaccino, Speranza: “Se arriverà l’ok dell’Ema somministreremo anche lo Sputnik”

“Noi abbiamo creduto molto nella cooperazione europea, abbiamo deciso di comprare insieme i vaccini ed era giusto, ma poi manteniamo una nostra autonomia come ha detto Draghi. Quando le cose non vanno siamo pronti ad agire di conseguenza. L’Italia e’ un grande Paese e deve avere consapevolezza della propria forza. Lo abbiamo anche dimostrato con atti formali verso le aziende che non hanno rispettato gli accordi sottoscritti”. Lo ha dichiarato il Ministro alla Salute Roberto Speranza a Stasera Italia Weekend su Rete 4 a proposito del vaccino Sputnik: “L’Ema sta procedendo con la rolling rewiev e sara’ importante vedere l’esito di questo controllo. Il punto non e’ la nazionalita’ del vaccino, ma se sono efficaci e sicuri e per questo abbiamo bisogno delle attivita’ regolatorie, sia europea sia nazionale, che ci dicano come stanno le cose. Se’ un vaccino e’ efficace e sicuro per me va utilizzato e sarebbe un errore non utilizzarlo, puo’ salvare vite”.