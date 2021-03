Valanga al Col Fourchon in Valle d’Aosta: scialpinista estratto dalla neve in ipotermia e con diversi traumi

Il soccorso alpino Valdostano è intervenuto al Col Fourchon, nel vallone del Gran San Bernardo sul versante italiano, per una valanga, a quota 2500 metri poco prima delle 13.

Uno scialpinista è stato estratto dalla neve in ipotermia e con diversi traumi. L’allarme è stato dato da un compagno di gita via radio, ma la comunicazione era particolarmente confusa: l’uomo, molto agitato, stava già cercando di rintracciare il compagno grazie al segnale del dispositivo di sicurezza Artva. L’abilità dei soccorritori ha consentito di individuare la zona della chiamata e raggiungerla in tempo brevi in modo da salvare l’uomo.