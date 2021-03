Venezia in festa: la città lagunare festeggia 1600 anni della Fondazione, al via le celebrazioni

Si è tenuta nei giorni scorsi la riunione del “Comitato ufficiale 1600 anni della Fondazione di Venezia” durante la quale sono stati definiti gli appuntamenti per il 25 marzo prossimo, giorno di avvio delle celebrazioni per l’importante anniversario della Città.

Alle ore 11 all’interno della Basilica di San Marco, in concomitanza con la solennità dell’Annunciazione, il Patriarca Francesco Moraglia celebrerà la Messa. Al fine di evitare assembramenti la celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva attraverso il network Antenna 3 e il profilo Facebook di Gente Veneta.

Alle ore 16 tutto il Patriarcato di Venezia ricorderà la fondazione della Città. Per tale ragione tutti i parroci sono stati invitati a suonare le campane a distesa alle ore 16 del suddetto giorno per celebrare così i 1600 anni di Venezia. Alle ore 18.30 sarà invece la Rai a tributare un omaggio alla Città mandando in onda su Rai 2 un suggestivo speciale dedicato a Venezia con il quale, attraverso immagini e musica, raccontare i 1600 anni dalla sua Fondazione con uno sguardo al futuro.

Al termine della messa, intorno alle 12.30, verrà predisposto un punto stampa all’esterno della Basilica con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

La fondazione di Venezia

L’anniversario, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, non potrà che essere un segno di rinascita, di resilienza dalla pandemia, che l’ha svuotata dai turisti.

Il primo momento ufficiale del programma sarà giovedì prossimo, 25 marzo 2021, 1600 anni dalla data in cui la leggenda fa risalire la posa della prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto (San Giacometto), 25 marzo del 421. In realtà gli storici non concordano su una data esatta, perché quel periodo fu segnato dall’evoluzione di continui flussi migratori, e agli insediamenti dei primi abitanti negli isolotti della laguna si aggiunsero i veneti che fuggivano dalla terraferma dagli assalti dei barbari.

In ogni caso, per convenzione, la fondazione di Venezia resta testimoniata dalla fonte manoscritta del Chronicon Altinate, e din tempi più recenti, il Marin Sanudo, che descrivendo il grande incendio di Rialto del 1514, scriveva: “Solum restò in piedi la chiexia di San Giacomo di Rialto, la qual fu la prima chiexia edificata in Venetia dil 421 a dì 25 Marzo, come in le nostre croniche si leze“.