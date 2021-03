Forte terremoto in Grecia, magnitudo 6.3 nel cuore della Tessaglia. Paura in tutto il Sud Italia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il cuore della Grecia alle 11:16 di stamattina con epicentro nei pressi della città di Larissa, capoluogo della Tessaglia. La scossa è stata distintamente avvertita in Albania e in tutto il Sud Italia, in modo particolare in Puglia, Campania e Calabria. In Puglia il risentimento sismico ha superato il 4° grado Mercalli. La scossa è stata avvertita in modo particolare a Brindisi, Taranto, Bari e Lecce.

Pochi minuti dopo la prima scossa, alle 11:34 se n’è verificata un’altra di magnitudo 5.2.