Violento terremoto, allarme tsunami e fuga di massa in Nuova Zelanda: “Le onde più grandi sono passate, rimane l’allerta per minaccia marittima” [FOTO e VIDEO]

Centinaia di persone sono fuggite nelle scorse ore dalle zone costiere del nord della Nuova Zelanda dopo il violento terremoto magnitudo 8.1 verificatosi al largo e l’allerta tsunami estesa a tutto il Pacifico.

Tre le scosse più forti rilevate tra molte repliche: la prima magnitudo 6.9, la seconda 7.1 e una terza 8.1.

Lo Tsunami Center statunitense aveva immediatamente diramato l’allerta tsunami a tutto il Pacifico, con la previsione di onde anomale verso Nuova Zelanda e Australia, Hawaii, isole Fiji, Cook, Samoa, le coste della Colombia, dell’Ecuador, del Costa Rica, del Messico.

Il Bureau of Meteorology australiano ha riportato osservazioni di onde di tsunami di 64 cm a Norfolk Island. Onde di 30 cm sono state rilevate al largo di Vanuatu, al largo di Gisborne, e di un’isola australiana. In seguito, la protezione civile della Nuova Zelanda ha informato che il rischio maggiore di tsunami, a seguito del terremoto che ha colpito il paese, era passato: “Le onde più grandi sono ora passate e quindi il livello di minaccia è ora declassato a una minaccia marittima per tutte le aree che in precedenza erano minacciate da terra e mare“. “Tutte le persone che sono state evacuate ora possono tornare“. Resta il consiglio, per tutte le aree a rischio di “rimanere lontano da spiagge e coste“.

Lo U.S. Geological Survey ha spiegato che la scossa di magnitudo 8.1 si è verificata nell’intersezione delle placche tettoniche del Pacifico e dell’Australia e ha superato la scossa più grande registrata in precedenza nell’area, ossia un terremoto di magnitudo 8 nel 1976. L’interazione tra le placche crea una delle aree più sismicamente attive del mondo, che ha registrato 215 scosse sopra magnitudo 6 nel corso dell’ultimo secolo.